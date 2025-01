Uus aasta uue peatreeneriga: Trans sai paika kõige tähtsama lüli

​Samas oli teada, et tegemist on ajutise lahendusega, kuivõrd Afonsol puudub UEFA Pro litentsi. Nõnda vaataski Trans pikalt turul ringi ning tegi teistkordselt lähenemiskatse - esimene oli 2021. aastal - Kožuhhovskile. Sedapuhku eduka.

«Roman Kožuhhovski on kogenud ja Eesti jalgpalli hästi tundev treener. Meie eesmärk on ehitada stabiilne meeskond, mis areneb aasta-aastalt ja tekitab probleeme igale Eesti klubile. Tervitan Romani meie klubis ja usun, et koos suudame seda kõike teha,» sõnas Transi tegevjuht Konstantin Burdakov klubi kodulehele.