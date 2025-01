Janek Õiglane: lõppev aasta õpetas, kui oluline on usaldada ennast, oma võimeid ja uskuda iseendasse

Enne 1500 meetri jooksu ma ei olnud täpselt kindel, mis positsioonil paiknen. Sisimas lootsin, et kuskil esikümne piiril. Kui lõpuks sain treenerilt teada, et olen neljandal kohal, ei suutnud ma oma kõrvu uskuda. Võtsin eesmärgiks joosta 1500 meetrit sama taktikaga nagu aasta varem Budapesti MM-il – püsida tugevamate meeste tempos nii kaua, kui vähegi jaksan. Jooksin nii, et viimast 400 meetrit ei mäleta ma siiani. Aga see oli kõike seda kannatust väärt - see emotsioonide tulv, mis mind finišis valdas, oli kirjeldamatu.

Olümpia viies koht, isiklik rekord ja elu vingeim kogemus - jääb mulle alatiseks meelde!

See aasta õpetas mulle järjekordselt, kui oluline on usaldada ennast, oma võimeid ja uskuda iseendasse.

Südamlik tänu minu imelisele abikaasale Kendrale, kes näeb mind iga päev väljakutsetega maadlemas ja on alati mulle toeks. Suured tänud samuti mu kallitele vanematele ja vennale, kelle toetuseta ei oleks ma jõudnud siia, kus ma praegu olen.

Eriline tänu arst Madis Rahule ja füsioterapeut Risto Jamnesele, kes on mind aasta-aastalt aidanud ja toeks olnud. Tänu neile kahele mehele jõudsin üldse olümpiale, mis tundus pärast EM-i peaaegu et võimatu.

Treener Ryan Baily, kes on mind juhendanud natuke üle aasta – tema teadmised ja juhendamine on olnud imetlusväärsed. Lisaks on olnud mulle suurepärane mentor, saades tema käe all abitreenerina töötada.

Lõpuks tahan tänada kõiki toetajaid, kes on oma nõu või jõuga aidanud mul jõuda sinna, kuhu ma noorena ei oleks uskunud jõudvat. Sport on imeline ja annab nii palju tagasi. Samuti tahan tänada kogu Eesti rahvast – teie toetus on olnud hämmastav ja südantsoojendav.

Ilusat vana aasta lõppu ja veel võimsamat uut aastat!» lõpetas Õiglane.