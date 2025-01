VIDEO Kas ja kui palju mõjutab Baskonia värske täiendus Raieste elu?

"Puedo jugar en las posiciones 3, 4 o 5, así que lo que necesite el coach Pablo. Puedo cambiar de posiciones, intercambiar un poco el juego y defender donde se me requiera." 🎙️ Luka Samanic #GoazenBaskonia pic.twitter.com/q8zu5ErHRD

Igal juhul muudab värske liituja Baskonia eesliini tummisemaks. Mida tähendab see Raiestele, kes võib samuti erinevaid rolle täita? Peamiselt tegutseb temagi «kolme», aga vajadusel ka «kahe» või samuti «nelja» peal.

Viimane, võidukas Euroliiga mäng Pariisi vastu näitas, et kui kõik mehed on rivis – siis veel Šamanici polnud – kipub Raiestel võimalusi nappima. Tolles mängus jäigi ta nullile.

Samas on 201 cm pikkune Raieste viimastel nädalatel pigem positiivselt silma jäänud. Väikese valimi juures, kuid siiski, on ta nii Euroliigas kui ka Hispaania meistrivõistlustel tiimi kõige täpsema käega kaugviskaja. Protsendid on vastavalt 53,8 (13/7) ja 83,3 (6/5).