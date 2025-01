Vaheaasta muutis Rovanperä suhtumist: tahan ikka võita, aga...

​«Arvan, et lähenesin veidi teisiti. Tahtsin sõitmist rohkem nautida. Aga see ei tähenda, et tahtnuks kehvemini esineda. Kui rajale lähen, tahan võita,» vaatas Rovanperä tagasi hooajale, kust jäi sõrmede vahele neli etapivõitu, aga ka mitu sõiduviga.

«Usun, et see on õige plaan. Tean, et teised kohad mind ei rahulda. Eesmärk jääb alati samaks: tahan võimalikult palju võita. Samal ajal tahaksin õppida protsessi nautima.»