VIDEO Peatreener tungis turvameestest mööda, et fännidele kere peale anda

Videol on näha PAOKi peatreener Lucescu koos mitme teise inimesega tungis välja tiimibussist, et rünnata kodumeeskonna AEK fänne. Kuigi turvamehed ja politsei oli sündmuspaigal olemas, siis leidis rünnak siiski aset.

«Nende sanktsioonide eesmärk on hävitada PAOK ja eemaldada peatreener väljaku äärest peaaegu kogu ülejäänud hooajaks. Fakt on see, et karistati ka meie füsioterapeut Athanasios Kapoulast, kuigi ta viibis juhtunu hetkel riietusruumis. See tõestab, et videot pole korralikult uuritud,» teatas klubi.