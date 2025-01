Tour de Skil peeti maha elu parim joomapidu

Ühendkuningriigi murdmaasuusatajad Andrew Musgrave ja James Clugnet rääkisid alles nüüd avameelselt aasta tagasi toimunud pummelungist, mis toimub hotellis, kus ööbisid ka kõik teised suusatajad. Kuna pidu võttis üpris suured tuurid, siis oli terve hotell nende peale väga pahana.

Et kõik ausalt ära rääkida, ei hakanud Musgrave ja Clugnet lihtsalt kest suurt spordipidu joomapidu pidama. Eelmisel ööl ei saanud nad hästi magada ning hommikul selguski, et mehed on haiged ja peavad tuuri katkestama.

Mida aga mehed võistlemise asemel tegema hakkasid? Pidu pidama. «See oli äärmiselt hea pidu, võib-olla just seetõttu, et see polnud üldse plaanis. Meil oli väga halb olla, see oli üks raskemaid päevi... ja siis sai sellest järsku pidupäev,» meenutas James Clugnet Dagbladetile.

Musgrave meenutas, et kõik hakkas mõnest süütust pokaalist hõõgveinist, kuid siis sattusid nad kokku kellegagi, kes oli ise grappat ehk Itaalia viimamarjaviina teinud. «See oli tõesti hea maitsega,» rääkis Musgrave.

Pidu võttis vahepeal sisse aga sellise hoo, et nad äratasid sisuliselt terve hotelli üles. Meeste sõnul oli osa nende pidustustest ka filmilindile, kuid seda ei plaani nad kunagi avalikult näidata.

«Terve hotell oli meie peale pahane. Aga vähemalt lubati meil seekord samasse hotelli tagasi tulla,» viskas Clugnet nalja.

Ta meenutas, et Musgrave’i jaoks oli tegemist ühe eriti meeldejääva peoga. «Kui me järgmisel päeval ärkasime, pöördus Musgrave minu poole ja ütles: «See oli parim pidu, mis mul kogu elu jooksul olnud.»»

Nii James Clugnet kui ka Andrew Musgrave osalevad ka selle talve Tour de Skil. Musgrave sai 20 km vabatehnikasõidus kolmanda koha ja on nelja etapi kokkuvõttes 12. kohal. Clugneti jaoks on see tuur läinud keeruliselt, ta on alles 76. kohal.

Tour de Ski Val di Fiemme 3. jaanuar N ja M sprindid (kl, 13.15 kvalifikatsioonid, 15.45 finaalid) 4. jaanuar M (12.00) ja N (16.30) 20 km suusavahetusega sõit 5. jaanuar M (15.15) ja N (16.30) 10 km ühisstardist mäkketõus (v)