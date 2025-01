Kuivale jäänud rallitiimi juht pidas hooaega fantastiliseks

Ford Pumaga sõitnud meestelt oligi raske suure triumfe oodata ja nii jäigi Millener tegelikult hooajaga väga rahule. «Mulle isiklikult oli see fantastiline hooaeg. Meil on suurepärane tiim, meil on sel aastal koos olnud toredaid hetki ja olen saavutatu üle väga uhke. Kogu meeskond väärib nüüd mõneks nädalaks väljateenitud puhkust!» rääkis Millener mõni nädal tagasi Prantsusmaa väljaandele Auto Hebdo.

Veel eelmist aastat meenutades tõi Millener aga esile, et Ford Puma töökindlus paranes, kuid võrdluses rivaalidega on sees mõned lüngad. «Me teadsime, et Puma võib asfaldil olla konkurentsivõimeline ja Jaapanis said Adrien ja Gregoire hakkama,» viitas Millener sellele, et ainus kord sel hooajal lõpetasid mõlemad Fordid esiviisikus alles hooaja viimasel etapil.