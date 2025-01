Surmasuust pääsenud Premier League’i jalgpallur: juhtunu avas mu silmad

Antonio tegi sotsiaalmeedias südamliku postituse, et jagada kogemusest saadud õppetunde. «Olen tänulik, et olen elus,» ütles West Hami ründaja, kellele tehti jalamurru tõttu operatsioon.

Michail Antonio on the mend at home good news 🙏🏽 pic.twitter.com/kC7ReYZ79t

Need mõned sõnad on terav meeldetuletus, et elu võib mõnikord juuksekarva otsas rippuda. «Iga aasta umbes sel ajal küsitakse minult, mille eest ma tänulik olen. Kuid sel aastal tean täpselt, miks olen tänulik, et olen elus,» postitas 34-aastane jalgpallur 1. jaanuaril oma Instagrami kontol tehtud postituses.