PRESSISEKTOR Nõustume Mehis Viruga – ametlik süüdistus on hea!

«Võru vollebuum on seda olulisem, et viimastel aastatel on võrkpall kaotanud Eesti tipptasemel kogukonnad Rakveres, Viljandis ja Paides ja Saaremaal,» lisas Järvela.

Mure – lumepuudus

Kes on õue vaadanud, siis lund on näpuotsaga. Kui aastaid tagasi oleks see tähendanud ohtu Otepää MK-etapile, siis sellega ei tohiks hullu olla. Küll aga tekib laiem küsimus suusaspordi arendamise võimalikkusest.

«Kui meie tipud treenivad praegu Norras, siis küsimus on, kust tulevad järgmised tipud, kui praegu vaatab õuest vastu ainult must maa,» küsis Järvela. «Siin tuleb leida lahendusi, juhul kui ka järgmised talved säärasteks kujunevad.»

Tähtis teema – Tour de Ski ja Nelja hüppemäe turnee

Sel ajal kui laskesuusatamine ja kahevõistlus puhkavad, annavad murdmaasuusatamine ja suusahüpped võistlustele täiega pihta, sest käivad tavapärased aastavahetusturneed. Vähe sellest, eestlaste vaatevinklist on nii nelja hüppemäe turnee kui ka Tour de Ski kulgenud ka positiivses võtmes.

«Hooaja eel rääkisime, et Artti Aigro peaks oma keskmise taseme viima nii 20ndate kohtade kanti ja täpselt seda ta ka teinud on, tulles kahel esimesel etapil 23. ja 21. kohale. See annab aga vundamenti, et loota ka kõrgemaid kohti,» sõnas Juhkami.

Jagomägi tõi seejärel välja, et Martin Himma suusatuuri 15. koht on vaat et selle talve suurim üllatuspomm, mis süstib suusatamisele tervikuna väga palju positiivsust.

***

«Pressisektori» lõpetuseks vaatasid saatejuhid otsa eeloleva nädalavahetuse olulisematele sündmustele. Talispordist sattusid valikusse nelja hüppemäe turnee kaks viimast osavõistlust, Tour de Ski kolm viimast etappi ja Big Air hüpete MK-etapp Klagenfurdis, kus võistlustules Henry Sildaru.

​​Lisaks kiigati veel Balti mere karikaturniiri poole, kus meie noored korvpallihakatised eesotsas Itaalias toimetava Kristjan Kanguri poja Robertiga ennast avalikkusele tutvustada saavad ning Premier League'i igipõlisele duellile Liverpool - Manchester United.