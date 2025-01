Zlatan Ibrahimović sunniti vabandama

Pühapäeval toimunud Serie A kohtumises võõrustas AC Milan AS Romat. Mäng lõppes 1:1 viigiga ning sisuliselt vahetult pärast lõpuvilet teatasid Milani juhid Fonescale, et tema tööleping lõpetatakse.

51-aastane itaallane, kes oli ametis jõudnud olla vaevalt pool aastat, pidi aga kohe pärast seda minema mängujärgsele pressikonverentsile, kus oli sunnitud osalema ja pidi vastama küsimustele, kuid tehnilistel polnudki ta enam meeskonna peatreener.

Milani poolehoidjad ja ka jalgpalliasjatundjad on sellist käitumist kritiseerinud ning see sundiski nüüd Ibrahimovići avalikult vabandama. «Otsus ta vallandada sündis pärast matši. Meie poolt oli viga lasta tal sellest pressikonverentsil rääkida ja me vabandame selle pärast,» ütles Ibrahimović teisipäeval Gazetta Dello Sporti andmetel.

Miks aga Fonesca vallandati? Nagu pallimängudes on tavaline, kui uus treener ei suuda lubatud tulemusi näidata, siis näidatakse talle peagu ust. AC Milan on Serie A-s kaheksandal kohal, kogutud on seitse võitu, kuus viiki ja neli kaotust. Nende viimane vastane AS Roma on punktitabelis kümnes.

«Ta vallandati, kuna ta ei suutnud saavutada järjepidevalt häid tulemusi. Ja Milanis on tulemused määravad,» põhjendas Ibrahimović vallandamist. Suurklubi uueks peatreeneriks sai 52-aastane portugallane Sérgio Conceição.

«Valisime Conceiçao, sest ta on otsekohene inimene, ta on karakteriga treener, võitjamentaliteetiga ning on varem näidanud, et suudab poole hooaja pealt tiimi etteotsa hüpata,» selgitas Ibrahimović.

Sérgio Conceição oli aastatel 2017-2024 Portugali suurklubi Porto peatreener, enne seda Prantsusmaa kõrgliigas Nantes’is, millega liitus 2016. aasta detsembris poole hooaja pealt. Teda on varasemalt seostatud ka Inglismaa klubidega, näiteks 2017. aastal Leicesteriga, kuid lepinguni läbirääkimised ei viinud.