Eelmise laskesuusahooaja üldvõitja ei stardi veel MK-sarjas

Itaalia alaliit teatas, et järgmisel MK-etapil on koondises 12 sportlast. Meestest on kohal Lukas ​Hofer, Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Patrick Braunhofer ja Marco Barale ning naistest Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Samuela Comola, Ilaria Scattolo ja Martina Trabucchi.