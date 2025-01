Ajakirjanikud vaagisid üht- ja teistpidi, misjärel nentisid: maailmameistriks tuleb ikkagi Rovanperä

Esimesena sai taskuhäälingus «Spin. The Rally Pod»​ sõna Lindsay, kes lausus kohe, et selles küsimuses on lihtsalt keeruline Kalle Rovanperäst mööda vaadata.

«Äsja tuli välja Hyundai dokumentaal, kus on üks stseen, kus [toona veel Hyundai võistlusinsenerina tegutsenud] Christian Loriaux ütleb: see on kas nüüd või mitte kunagi. Ühesõnaga, kuna Kallet eelmine aasta polnud, siis oligi kõik mängus, aga praegu, kui ta on tagasi, on justkui sõrmenipsust kõik muutunud ja peaküsimus on, kas keegi suudab üldse Kallele vastu saada? Ka minu sisetunne ütleb, et tiitel on igal juhul tema kaotada,» lausus ta.

Seejärel haaras sõnajärje Barry: «On tõesti imelik olukord, sest tegelikult on ju Thierry Neuville valitsev maailmameister, aga me kõik lihtsalt teame, et Kalle ei teinud mullu kaasa täit hooaega. Mõningas mõttes on see olukord Neuville'i jaoks isegi ülekohtune.

Ent tegelikult ei tea me ju kunagi. Mulle meenuvad varasemad aastad, kui hooaja eel räägiti näiteks Elfyn Evansist kui suurimast tiitlipretendendist. Või kui kerida ajaratast veel rohkem tagasi, aega, mil [Sebastien] Loeb sarjast taandus. Siis eeldasid ju kõik, et algab Mikko Hirvoneni valitsemiseaeg, kuid [Sebastien] Ogier sõitis temast lihtsalt üle. Seega sa ei saa kunagi päris täpset öelda, mis saab, aga minulgi on keeruline Rovanperäst mööda vaadata.

Ent veelkord, kunagi ei tea. Tegelikult on ka huvitav näha, kas Thierry tiitel võiks kuidagi mõjutada tema lähenemist: äkki näeme muutust selles, kuidas ta sõidab? Me kõik ju teame, kui kiire ta on, aga äkki on tal nüüd see pinge maas, tänu millele sõidab pingevabamalt. Äkki annab see talle uue vabaduse? See on miski, mida oodata, mind tõesti huvitab Thierry vastus.

Kolmandana võttis sõna ralliajakirjanikest staažikaim Evans: «Ka minul on tunne, et Thierryd ootab ees karjääri parim aasta, sest see pinge on temalt nüüd maas. Oleme varemgi näinud, kuidas sõitjad, kes on pikka aega tiitlit jahtinud, selleni jõudes otsekui punni eest saavad ja paremini sõitma hakkavad. Nende õlgadel pole enam mingit pinget, sest tiitel on juba käes. Jah, teine tiitel oleks samamoodi tore, kuid see ei muuda kuidagi tõsiasja, et sa oled juba tšempion. Ent sellest kõigest hoolimata on ka minul raske Kallest mööda vaadata.»