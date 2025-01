Male superstaar Carlsen abiellub, kuid seda salaja

Säärase kinnituse sai malemaailma superstaarilt isiklikult Norra väljaanne VG, kes oma artiklis siiski esimese asjana rõhutab, et midagi rohkemat - aega ega asukohta - Carlsen ei avalikustanud.

Seda mõistagi seepärast, et 34-aastane Carlsen ja temast kaheksa aastat noorem Ella Victoria Malone soovivad pulmapidu isiklikuna hoida.

​Malone'i persoon on üldse (Norra) avalikkuse jaoks suuremat sorti saladus. Väljaanne Se og Hør on varem kirjutanud, et Oslos üles kasvanud naisel on ameeriklasest isa ja norralannast ema ning et praegu elavad nad koos Carlseniga samuti Oslos, Tjuvholmenis.

Suurt rohkem naise varasema tausta kohta aga teada pole ning tegelikkuses pole neid ülemäära palju isegi koos pildistatud. Esimest korda nähti neid avalikult koos mullu veebruaris, kuid nagu pulmaplaanidest näha on kulisside taga asjalood palju tõsisemad.

Lisaks eraelule on Malone aina rohkem ennast sidunud ka Carlseni maleprofiiliga, liitudes muuhulgas Team Carlseni taustatiimiga. VG väitel oli naise käsi suuresti mängus ka selles, et norralane sõlmis hiljutise teksa-skandaali valguses sponsordiili riidebrändi G-Stariga.

Teksa-skandaal seisnes selles, et Rahvusvaheline maleliit (FIDE) karistas Carlseni, kuna ta eiras New Yorgis toimunud kiirmale MMil formaalset riietusnõuet, kandes avamatšis teksapükse. Selle peale tegi FIDE talle 200-eurose trahvi ning nõudis, et norralane viivitamatult riideid vahetaks.

Male superstaar aga keeldus, öeldes, et ta võib seda teha küll järgmisel päeval, aga mitte kohe. Selle peale teda järgmiseks partiiks enam lavale ei lastudki. Rahvusvahelise maleliidu (FIDE) peakohtunik Alex Holowzsak eemaldas Carlseni nimelt võistluselt, sõnades, et reeglid kehtivad kõigile mängijatele, olenemata nende staatusest.

Maailma esinumber ise jäi juhtunu järel üsna rahulikuks. Ta selgitas, et tal lõunalaua kohtumine venis, mänguvooru eel läks kiireks ja nõnda ununeski teksad ära vahetada. «Kui sellised on reeglid, siis olgu nii. Minu vastus on lihtsalt: olen väljas, käige põrgu (f**k you)!»

Mõned päevad hiljem otsustas FIDE antud formaalsusküsimust siiski veidi lõdvendada, tänu millele naasis ka Carslen sealsamas New Yorgis peetud välkmale MMile, kus lõpuks agressorriigi esindaja Jan Nepomnjaštšiga MM-tiitlit jagas..​