Koondise tõttu peatreenerist ilma jäänud Flora tõi asemele juhendajapaari

Kuna naiskond on eelmistel aastatel olnud väga edukas, siis ei taha me rikkuda seniseid toimivaid mustreid. Soovime pakkuda stabiilsust ja kindlust, jätkates seda, mis on hästi toiminud ning arendada naiskonda järjepidevalt edasi. Meie eesmärk on hoida senist kvaliteeti ja tugevaid külgi, lisades samal ajal nüansse, mis aitavad meil veelgi paremaks saada,» lisas Maksimova.

Vinter tõdes, et FC Flora naiskonna peatreeneri amet on ühtaegu nii suur tunnustus kui tõsine väljakutse. «Üheks eesmärgiks on kindlasti jätkuvalt pakkuda mängijatele võimalikult professionaalset keskkonda ja tekitada neile parimad võimalused arenguks. Arvan, et võistkondlikke eesmärke ei ole sobilik siin treeneritena välja hõigata kuna need peavad tulema ka võistkonna enda seest,» ütles ta.

Maksimova sekundeeris kaaspeatreenerile: «Üheks peamiseks eesmärgiks on kindlasti jätkuvalt pakkuda mängijatele võimalikult professionaalset keskkonda ja luua neile parimad tingimused arenguks. Mis puudutab võiskondlikult eesmärke, siis need paneme paika koos naiskonnaga – usume, et ühised sihid ja arusaamad on eduka hooaja aluseks.

Detsembris järgis naiskond individuaalseid treeningkavasid, jaanuari alguses oleme taas koos platsil ja alustame ühistreeningutega. Jaanuaris mängime meie klubi noorte poiste vastu, et saada hea mängutempo ja intensiivsuse tunnetus. See on eriti oluline kuna Balti liiga mängud algavad juba veebruaris ja peame olema hooaja alguseks maksimaalselt valmis.»

FC Flora naiskond koguneb esimesele ühistreeningule reede, 3. jaanuari õhtul.