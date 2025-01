Eestlased tegid Dakari rallil hea alguse

«Proloog on tehtud. Auto toimis hästi just tehnilise poole pealt. Minu pool oli väike probleem navigeerimispuldiga, aga saime teise puldiga kohe edasi minna. See polnud katsel probleemiks.

Iseloomult oli katse kiire. Vahele viskas ka aeglasemaid lõike suurte kividega. Navigeerimist ikkagi väga palju polnud. Katse oli meie vaatest hea ja tulemus ka korralik. Varsti selgub, kus homme stardime. Kuna reegleid on muudetud, siis ei pruugi me homme starti minna, aga see saab juba õhtul selgeks kui kümme paremat sõitjad on oma stardikohad ära valinud,» võttis Lepik proloogi kokku.