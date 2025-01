Ajalooline üleminek: Paide Linnameeskonna ründaja siirdus Saksamaa kõrgliigasse

Eelmise aasta viimastel päevadel teatas Gambia jalgpallureid kajastav Foday ​Manneh, et Ceesayst saab üsna pea St. Pauli mängija. «Diil on tehtud. Klubid jõudsid kokkuleppele ning mängijapoolsed tingimused pole samuti takistuseks saanud,» kirjutas ta.

Abdoulie Ceesay ütles oma hüvastijätusõnumis, et on piiritult tänulik avanenud võimaluse eest teha sedavõrd võimas samm oma karjääris. «Tänan teid koos veedetud aja, minu vastu üles näidatud usu ja usalduse ning selle eest, et andsite mulle võimaluse end Euroopas näidata,» vahendati Ceesay sõnu Paide veebilehel. «Tahan edasi anda oma siira tänu kõigile inimestele kodumaal Gambias, kes on aidanud mind üles kasvatada ja jalgpallurina arendada. Aitäh mu perele, sõpradele ja mu koduklubile Real de Banjulile. Loodan, et suudan teid kõiki, nii Paides kui Gambias uhkeks teha!»