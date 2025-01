VIDEO Korvpallitäht püstitas võimsa rekordi

See tähendas, et kahekordsest NBA väärtuslikumaist mängijast sai esimene korvpallur liiga ajaloos, kes on ühes mängus tabanud 100-protsendilise täpsusega vähemalt kaheksa kolmepunktiviset ja andnud kahekohalise arvu korvisööte, vahendas BBC.