GALERII Noortekoondised said kodusel Balti mere karikaturniiril kaela kuld- ja pronksmedalid

Peatreener Kris Killing: «Saime korraliku füüsilise mängu. Mängu alustasime üpris hästi, aga siis jooksis meie rünnak kokku. Unustasime ära oma vaba mängu ja improvisatsiooni. Meil on üsna loov tagaliin, aga läks liiga palju kattest kattesse mänguks. Oli hea mäng, me ei jäänud lauavõitluses hätta, see oli positiivne. Loodan, et Matthias Mürkhain ja Ruudi Talviste paranevad kiiresti, nad said täna suhteliselt kiiresti vigastada. Kiiret paranemist neile. Poisse tuleb kiita võitluslikkuse ja tahte eest. Oleme positiivselt meelestatud, et suvel olla parim löögirusikas. Olen kindel, et poisid suudavad selle poole aastaga sammu edasi teha.»