VIDEO Suusaäss puhkes pärast võimsat esitust nutma

Pärast finišit puhkes rootslane nutma. «Ma ei arvanud, et nii palju pisaraid tuleb, aga see oli täiesti võimatu. Selle taga on nii palju rasket tööd ja nii palju inimesi, kes usuvad minusse. Minu perekond ja sõbrad tõenäoliselt nutavad ka kodus. See oli minu elu parim esitus.»