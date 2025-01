Norra ja Austria inetuks kiskunud tüli leidis lahenduse

Suusahüpete nelja hüppemäe turneel lahvatanud tüli Norra ja Austria sportlaste vahel jõudis järgmisesse faasi. Väga hästi esinenud austerlaste suunas näpuga näidanud norralased räägivad nüüd, et palju nendest öeldust läks tõlkes kaduma ning tegelikult nad polegi austerlase valemängus süüdistanud. Austria koondislastele aga tundub, et tegu on juba tehtud ning nii mõnigi neist on norralastes väga pettunud.