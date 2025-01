Rallimeister pani karjääri pausile, kuid teatas ka rõõmusõnumi

«2024. aasta muutis minu jaoks hetk, kui sain teada, et minust saab isa. Isaks saamine on suure unistuse täitumine, mis täidab mind tänu ja uhkusega. Kuna meie poeg peaks sündima vahetult enne Monte Carlo rallit, otsustasin mõneks ajaks rallisõitmisega pausi teha, et saaksin täielikult sellele ainulaadsele hetkele keskenduda. Kuigi minu kirg ralli vastu on tugev, pole selle võrreldav sellise õnnistusega,» kirjutas Ingram sotsiaalmeedias.