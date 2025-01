Neljakordne olümpiamedalist hoiatab: Tour de Ski võib lõppeda katastroofiga

«Finišisirge pidi olema pikem. Viimase laskumise järel pidi olema vasakkurv, et kiirust maha võtta,» tõdes Oksanen, et rada ei vastanud viimaste aastate kokkulepetele ja aruteludele, mis on FISiga koostöös toimunud.

Val di Fiemme murdmaasuusavõistluste eest vastutav Enzo Macor ütleb, et radu on olümpiat silmas pidades palju muudetud. Tour de Ski võistlused ongi uute trasside proovikiviks ning alles siis saab need FISis ametlikult kinnitada.

Samas tõdes ta, et kuigi valdav tagasiside on olnud positiivne, siis on nad valmis ka muudatusi tegema. «Kui on midagi muuta (taliolümpia jaoks – toim), on meil selleks aega. Loodan, et me ei pea radade osas midagi muutma,» ütles Macor neljapäeval.