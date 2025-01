Populaarne Soome rallinaine tegi oma palga kohta üllatava avalduse

Hussi alustas rallikarjääriga ootamatult alles 2022. aastal. Toona lootustandev Soome rallisõitja Sami Pajari tegi talle raadio otse-eetris ettepaneku kaardilugeja ametit proovida ning nii see kolm suve tagasi Lahti Historic-rallil Pajari kõrval ka teoks sai.

2023. aastal jätkus karjäär Soome meistrivõistlustel ja EM-rallidel, kui ta oli kaardilugejaks peamisel Lauri Joonale ja Heikki Kovalainenile. Eelmisel hooajal oli ta põhikohaga Joona kaardilugeja WRC2-klassis, kuid tegi aasta lõpus Jari-Matti Latvalaga kaasa Historic-rallidel.

Kuna Joonaga koostöö sai läbi, siis tänavu jätkabki Hussi Latvala kaardilugejana, kes osaleb Historic-autode EM-sarjas. Lisaks kuulub Hussi Toyota MM-sarja sõitja Takamoto Katsuta esiautosse ehk gravel crew’sse, seda koos sõitja Juho Hännineniga.

Kui eelmisel aastal tõdes Hussi, et ta kaardilugemisega raha ei teeni, siis nüüdseks on olukord teine. «Praegu on tore olukord, kui saan oma töö eest tasu. Võin öelda, et see toob mulle leiva lauale,» kirjutas Ilta-Sanomat.

Varem on tipptiimides olnud tavaks, et sõitja palkab endale ise kaardilugeja, kuid ekspertide teada on tänapäeva WRCs mõnedki kaardilugejad sõlminud lepingu hoopis meeskonnaga.

Ühe asjatundja sõnul saab ka WRC2-klassis kaardilugeja töötada professionaalsel tasemel või vähemalt poolprofessionaalselt. Selles klassis on aga talle palga maksjaks sõitja.

Hussi on Soome kaardilugejatest üks populaarsemaid, kui arvestada jälgijaid sotsiaalmeedias. Instagramis on naisel üle 330 000 tuhande jälgija. Võrdluseks, kahekordse maailmameistri Kalle Rovanperä kaardlugejal Jonne Halttunenil on üle 50 000 jälgijat.

Ralli pole aga Hussi peamine sissetulekuallikas. Ta on meediapersoon, kes osaleb mitmete saadete ja taskuhäälingute tegemises. Ta on ka Soome teleauhinna Venla nominatsiooni saanud telesaate «Koti koiralle» saatejuht.