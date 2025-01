Prantsusmaa laskesuusaäss lõpetas kõigest 29-aastaselt karjääri

Ta teatas karjääri lõpetamisest Instagramis. «Alustan 2025. aastal uut elu, on aeg lõpetada laskesuusatamise peatükk. See uskumatu seiklus on olnud täis tõuse ja mõõnasid, kahtluseid ja rõõmu, meeldejäävaid kogemusi ja unustamatuid hetki. Pealegi sain seda jagada oma suure õega ja leidsin sõpru kogu eluks. Ma ei oleks osanud midagi paremat unistadagi,» kirjutas ta.