«Ta võib alles siis sõna võtta, kui hakkab kiiremini sõitma.» Tour de Skil puhkes kahe tipu vahel sõnasõda

Kahe mehe tüli sai alguse pärast Rootsi väljaandes Expressenis avaldatud lugu, kus ​Burman nimetas ​Vermeulenit räpaseks sportlaseks. «Ta on pahapoiss. Eelmisel Tour de Skil, kui laskusin tema taga, tõukasin teda õrnalt, mispeale ta äsas mulle kepiga. Ma ei saanud viga, aga nii ei tohi teha. Ta kasutas räpast võtet,» rääkis Burman, kes hoiab tänavusel tuuril 29. kohta.

Viimase Tour de Ski etapi eel kolmandal kohal olev Vermuelen vastas järgmisel päeval süüdistusele. «Ta võib alles siis sõna võtta, kui hakkab kiiremini sõitma. Kuidas ta üldse teab, kuidas ma suusatan, kui samal ajal, mil mina jõuan finišisse, on ta väga kaugel maas?» lajatas austerlane Iltalehti vahendusel.

Talle tegi nalja, et Burman kritiseerib teisi, aga pidavat hoopis ise sõitma ohtlikult. «Ta ei jälgi enda ümber toimuvat. Ta pole suusajälge vahetades hoolikas. Naljakas mees ikka,» sõnas Vermeulen. «Ma ei mäleta, et oleksin teda kepiga torganud. Pealegi ma ei tea teda eriti, sest me ei suhtle ega suusata samadele kohtadele.»