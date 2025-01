Sildaru jõudis MK-sarjas taas punktikohale, sedapuhku oli saavutus erilisem

Suvel täisealiseks saanud Sildaru Sildaru osales Big Airi MK-etapil kolmandat korda, varasemast on tal ette näidata 34. ja 48. koht. See tähendab, et ta teenis täna esimest korda punkte Big Airis. Kokku on ta MK-punkte teeninud kolm korda: eelmisel hooajal Šveitsis Laaxi pargisõidus tuli 10ndaks ning septembris Uus-Meremaal Cardrona rennisõidus 12ndaks.