Tour de Ski liidriks tõusnud Johaug: olen vana ja väsinud, aga see oli lõbus

Norra superstaar Johaug läks tänasele etapile vastu teisena, kaasmaalane ​Astrid Øyre Slind edestas teda kaheksa sekundiga. Johaug läks sõidu edenedes kõigilt eest ning võitis kindlalt. See oli tema esimene etapivõit sel tuuril.

«Tore oli lõpuks võtta tuuri esimene etapivõit. Olen veidi vana ja väsinud, mul on raske hoogu üles saada, aga täna oli uskumatult lõbus,» ütles Johaug Norra Viaplayle.

Enne pühapäevast lõppvaatust, kui kavas legendaarne 10-kilomeetrine Val di Fiemme ​ühisstardist mäkketõus, on 36-aastase Johaugi edu temaga sama vana Slindi ees 22 sekundit. Üldarvestuse kolmas on Diggins, kes jääb liidrist juba 1.47 kaugusele.