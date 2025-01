Olude sunnil «vana armastuse» rüpes maandunud Eesti koondislane: mingid asjad nõuavad veel harjumist

Tartu võttis kindla võidu. Esimene geim nende kasuks 25:​19, teine 25:20 ja kolmas 25:14. Et võistkonna tavapärane diagonaalründaja, inglane Jack Williams käis aasta lõpus küünarliigese operatsioonil ning jääb peatreener Alar Rikbergi sõnul kuni neljaks nädalaks pealtvaatajaks, oli tema kohale vaja asendust.

Varinate oli mitu, sest nii Valentin Kordas, Stefan Kaibald, Taavet Leppik kui ka Juhkami on varem kas episoodiliselt või pikaajaliselt mänginud diagonaalina. «Võtsime vastu otsuse, et mängime Juhkamiga. Tegime kaks nädalat sedasi trenni, et ta saaks harjuda ja vanu teadmisi meelde tuletada,» ütles Bigbanki peatreener Alar Rikberg Postimehele.