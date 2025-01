Targalt sõitnud Eesti paar jäi Dakari ralli esimese katsega rahule

Ta jätkas: «Kui avastasime, et on vale rada ja hakkasime ringi pöörama, siis tuli tagant hunnik mehi mööda ja kütsime pikalt tolmukotis. Lõpus olime kolm kilomeetrit segaduses, et kus oleme. Arvestades, et me ei ole väga pikalt sõitnud, siis on see kokku väga okei ja hea algus. Homseks on meil hea stardikoht ja seda on vaja, sest homme ja ülehomme on olukord juba kivide vahel kindlasti keerulisem.»