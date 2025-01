Korras nagu Norras? Vastasel puuri täis tagunud Man City tabas kaks kärbest ühe õhtuga

Man City oli alates oktoobri lõpust kõikide sarjade peale 12 mängust kaotanud üheksa ja võitnud vaid ühe. Aga möödunud aasta lõpus alistati võõrsil 2:0 Leicester City ja nüüd West Ham. See on esimene kord pärast kohutava seeria algust, mil Man City võitnud kaks mängu järjest.

Mõneti etteruttavalt võiks öelda, et nende olukord on nüüd korras nagu Norras. Seda ka seepärast, et Man City norrakast ründeäss Erling Haaland lõi kaks väravat, viimati suutis ta seda rohkem kui kolm kuud tagasi.