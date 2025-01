Eesti esireketi mäng Austraalia lahtistel lükati ilma tõttu edasi

Nüüd aga tehti ajakava ümber ja see mäng lükati päeva võrra edasi. Lajali ja Kukuškini mäng on kavas 8. väljaku teise mänguna, mis Eesti aja järgi algab teisipäeval orienteeruvalt kl 3. Edu korral ootaks Lajalit ees paari Radu Albot (ATP 163.) – Sho Shimabukuro​ (ATP 190.) võitja.

Praegu maailma edetabeli 113. kohta hoidev Kukuškin on parimal juhul, pool kümnendit tagasi, olnud pingereas 39.​​ Ta on Austraalias jõudnud parimal juhul neljandasse ringi, aga see juhtus 2012. aastal. Lisaks on tal tugevaid tulemusi ette näidata ka teistelt slämmidelt, aga need kõik jäävad eelmisesse kümnendisse.