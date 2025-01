Toyota sepistas kavala skeemi, millega ollakse Hyundaist juba sammu-kahe võrra ees

Jaapani autotootja ridades teevad Rally1 autoga täismahus MM-aasta kaasa neli sõitjat: Kalle Rovanperä, Elfyn Evans, Takamoto Katsuta ja Sami Pajari. Lisaks jätkab osaliselt Sebastien Ogier. Kogu kvintett on kahe ja poole nädala pärast avaetapil Monte Carlos rivis.

Iga tiim saab ühel rallil üles anda kolm meest, kes jahivad võistkonnale punkte. Esimesel etapil on need mõistetavalt Rovanperä, Evans ja Ogier. Pundi uusima liikme Pajariga tehti aga hoopis eraldi skeem. Temale loodi paberile uus võistkond: Toyota Gazoo Racing WRT2.

Mida see siis sisuliselt tähendab? 23-aastane soomlane on duubeltiimis üksi ehk selle siht on mujal, kui kokkuvõttes kõrge koha jahtimine. Põhimõtteliselt aitab säärane lüke Toyotat kahe nurga alt.