Konkurendi vastik tervisemure tõstis Alevi juba enne tuuri viimast etappi tipule lähemale

Meie esinumber Alev on 23. Klæbost lahutab täpselt kuus minutit, ent tema ees on vaid kuue ja kaheksa sekundi kaugusel kaks rivaali. Üldarvestuse 20., soomlane Niko Anttola jäi enam kui poole minuti kaugusele, kuid tema langes juba enne starti rivist.

Siis plaanis ta veel pühapäeval starti tulla. Täna hommikul aga selgus, et meie 21-aastane põhjanaaber jättis tuuri pooleli. Ilta-Sanomate info järgi on põhjuseks hingamisteede probleemid.

Noort suusatajat on erinevad haigused kimbutanud varemgi. Samal põhjusel läks suuresti luhta kogu möödunud hooaeg ning tänavu pole seis oluliselt parem. Anttola senise karjääri säravaim tulemus on 2023. aasta MMi teatesõidu hõbe, kus ta oli Soome ankrumees.

Ühtlasi tähendab see, et Alev saab Tour de Ski viimasel etapil rajale 22. positsioonil. Nagu öeldud, on tema ees kaks konkurenti: Michal Novak ja Zanden McMullen haardeulatuses. Seda triot lahutab tuuri parimast soomlasest Arsi Ruuskanenist 40+ sekundit.