Euroliiga suurklubi käitus skandaalse olümpiamedalistiga äärmiselt inetult

Agendi sõnul oli tal kolmapäevaks kõigi Barcelona otsustajate roheline tuli. «See on väga suur probleem. Heurtelil ja tema perel on igasugune õigus kohtusse pöörduda,» märkis ta.

«Tegemist on profikorvpalluriga, kes lendas koos perega kohale, sest ta palgati tööle. Barcelona valetas, kui nad ütlesid, et info jõudis mängijani enne lennu väljumist.»

Ta jätkas oleviku lainetel: «Usun, et see oli hea võimalus nii mulle kui ka klubile. Rääkisin treeneri ja Navarroga. Olime kõik väga elevil. Barcelonas maandudes olid kõik rõõmsad. Arvasin enne Jasikevičiuse aega, et lõpetan selles satsis karjääri. Olin naasmise üle väga õnnelik.»

Heurtel lisas: «Tunnen, et minu üle naerdi taas. Esimest korda juhtus see Istanbulis, nüüd siin. Aga sel korral on asi hullem, sest tulin kogu perega. See on väga lugupidamatu.»