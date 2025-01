Eksootilise päritoluga rallitalent sai hea võimaluse

Zaldivar postitas sotsiaalmeediasse, et osaleb tulevasel hooajal WRC2-klassis. Koos Toksport võistkonnaga võtab ta mõõtu seitsmel etapil Škoda Fabia RS Rally2-autoga.

«Suure uhkuse tahan jagada, et 2025. aastal võistlen taas autoralli MM-sarjas, esindades uhkusega Paraguayd,» sõnas Zaldivar.

«Sellesse tiimi on aus tagasi tulla. Mul oli siin võimalus võistelda juba 2021. aastal. Täna tulen rohkemate kogemuste ja teadmistega ning suurte ootustega selle suhtes, mida me koos saavutada suudame. Oma riigi esindamine on suur vastutus ja privileeg, mida ma võtan vastu kogu selle kire ja pühendumusega, mis ajendab mind andma igal etapil endast parima!»