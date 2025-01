Duelli kaotanud Aigro ei pääsenud nelja hüppemäe turneel teise vooru

Erinevalt tavalisele MK-sarja formaadile pannakse nelja hüppemäe turneel osalejad paaridesse. Need jagatakse välja kvalifikatsiooni alusel. Aigro läks avavoorus vastamisi Hayböckiga.

See tähendas, et duelli võitis Hayböck, kes pääses järgmisesse vooru. Paraku ei mahtunud Aigro isegi viie parema kaotaja sekka ning pidi leppima 35. kohaga.

«Kirjeldamatu tunne! Veel pole kohale jõudnud, mis just juhtus. Pärast Krafti hüpet sain aru, et kõik on tehtud,» sõnas Tschofenig pärast triumfi Kronen-Zeitungile.