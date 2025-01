Olümpiavõitja kaotas silmapilguga üle 60 000 euro

Spetsialistid arvutasid, et Krüger kaotas Tour de Skil kuni 61 888 eurot. «See on palju raha. See oleks mulle palju tähendanud. Samas, kogu auhinnaraha on vaid boonus. Püüdsin kasutada kogu oma agressiivsust hea tulemuse saavutamiseks,» ütles Krüger Expressenile.