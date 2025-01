Eksootilise riigi rallimees on stardis kõikidel WRC-rallidel, välja arvatud Eestis

24-aastane Dominguez on valitsev ralli maailmameister WRC3-klassis. Selles klassis võib osaleda neljaveoliste Rally3-autodega ehk peamiselt on võistlusmasinateks Ford Fiestad. Samade autodega sõidetakse ka juunioride MM-sarjas, mille võitis 2024. aasta Romet Jürgenson.

2025. aastal paneb Paraguay rallimees aga rõhku Rally2-autoga sõitmisele ning WRC2-sarjale. MM-punkte on võimalik maksimaalselt koguda seitsmelt etapilt, ta on endale valinud rallid Keenias, Kanaari saartel, Sardiinias, Paraguays, Tšiilis, Jaapanis ja Saudi Araabias.

Siingi on valikust näha, et pigem loodab ta kasu lõigata Euroopa mõistes kaugematest rallidest, kus on eelduslikult vähem osalejaid ja suurem tõenäosus punkte koguda.