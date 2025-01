Viimastel aastatel on saanud tavaks, et ERR näitab jäähoki maailmameistrivõistluste kõige tugevama divisjoni finaalturniiri. Tänavu Rootsis ja Taanis toimuv MM aga ERRi telekanalitesse ei jõua.

ERRi sporditoimetuse juht Rivo Saarna rääkis Vikerraadio saates «Spordipühapäev», et senine otseülekannete maht väheneb 2025. aastal ligikaudu veerandi võrra. «Kui me siit vaatame uuele aastale ette, siis spordi otseülekannete üldine maht Eesti Rahvusringhäälingus on käesoleval aastal mõnevõrra väiksem, kui ta on olnud varasematel aastatel. See erinevus ei ole väga suur.