Möödus 35 aastat päevast, mil Levandi esimese eestlasena MK-sarja liidrisärki kandis

Spordimuusem lõpetas ajaloole pühendatud postituse positiivse tulevikunoodil. «Hoiame pöialt, et Kristjan Ilves ühel ilusal päeval kauaoodatud võidu toob. Seni on tema saldos 12 poodiumikohta, teise ja kolmandaid kohti võrdselt kuus. Kui täistabamust ei peaks tulema järgmistel etappidel Schonachis ja Seefeldis, siis ehk kuu aja pärast Otepääl?» küsis spordimuuseum, mis on lubas ka MK-etapile oma väljapanekuga kohale tulla.