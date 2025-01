FC Flora täiendas end Brasiilia spetsialistiga

«Treeneritetiim pole veel täies mahus valmis, sest ühte abitreenerit otsime. Aga Karl Mööl ja Alonso on liitunud ning seniste päevade põhjal ütlen, et klapp on hea. Loodan, et leiame ühe treeneri veel, aga samas me ei kiirusta, sest see on väga tähtis otsus ja soovime leida ikkagi selle kõige õigema inimese,» selgitas Vassiljev esmaspäeval oma tiimi koostamise põhimõtteid.