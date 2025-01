Eestlased on Dakari rallil kõrges mängus ja jagasid näpunäiteid Carlos Sainzile

Toyota GR DKR Hilux EVOga sõitvad eestlased jõudsid esimese päeva õhtul eelviimasesse laagrisse, kus oli koos kogu Dakari liidergrupp ehk 27 võistkonda. Eestlaste positsioon oli peale esimest päeva 22.

Esmaspäeval tegid eestlased taas ilusa esituse ja lõpetasid 48-tunnise Chrono nimelise maratonkatse 15. kohal. Kiireimat aega näitasid nende meeskonnakaaslased Yazeed Al Rajhi ja Timo Gottschalk, kellele eestlased kaotasid 45 minutit. Üldarvestuses on Männama ja Lepik 16. kohal. Vahe Dakari liidrite Toyota Gazoo Razing värvides sõitvate Henk Lategani ja Brett Cummingsiga on 55 minutit ja 43 sekundit.

«See oli päris korralik katsumus. Kahe päeva peale kokku sõitsime 11 tundi. Avapäeval tundus, et see ei saagi läbi. Midagi erakordset meil ei juhtunud. Esimene päev võtsime teadlikult rahulikumalt, et ikkagi pikk sõit. Liivadüünides oli algus natuke rabe, õnneks kinni ei jäänud kuigi võimalusi oli,» sõnas Männama.

«Õhtu oli samuti meeldivas seltskonnas. Polegi ammu tundnud sellist rõõmu telkimisest. Tegime süüa ja jagasime näpunäiteid autoralli maailmameistrile ja Dakari võitjale Carlos Sainzile, kes pani oma telgi meie oma kõrvale. Täna saime kätte meie ees startinud leeduka Benediktas Vanagase, sõit sujus ilusasti. 50-60 km enne lõppu eksisime korra ära, seal oli teisi ka. Oluline on see, et saime sealt üsna väikeste kadudega tulema ja oleme suures mängus kenasti sees.»

Teisipäeval jätab Dakari karavan maha Bisha, mis oli pikalt laagripaigaks. Liigutakse edasi Al Henakiyah'sse. Kiiruskatse pikkus on 495 kilomeetrit, ülesõitu 352 kilomeetrit. Oma olemuselt on katse algus tehniline, siis muutub see tõeliselt kiireks rallikatseks.