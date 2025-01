Laskesuusatamise maailmameister peab MK-etapi vahele jätma

Davidová jättis vahele ka Prantsusmaal enne jõule peetud Annecy – Le Grand-Bornandi MK-etapi. Tšehhitari valmistas probleeme selg. «Markéta on kurtnud tugevate seljavalude üle,» ütles rahvuskoondise arst Libor Vitek. «Koos füsioterapeutidega tegime kõik endast oleneva, et teda individuaalseteks võistlusteks ette valmistada. Jõudsime järeldusele, et järgmisel etapil osalemine oleks suur risk. Markéta naaseb nüüd koju ja läbib Prahas edasised uuringud.»