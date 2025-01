Heina seisundi kohta tuli uut infot

Kodumeeskond läks teisel poolajal 3:2 juhtima ja hoidsid eduseisu kohtumise lõpuni. See tähendas, et Valladolid langes võistluselt konkurentsist. Ourense pääses edasi järgmisesse ringi.

Täna teatas Valladolid oma kodulehel, et Heina võib taas mängimas näha juba eesootaval nädalavahetusel. «Karikamängus ​Ourense vastu vigastada saanud Raúl Moro oli pärast kohtumist rahulik. Talle tehti testid, mis välistasid tõsisema vigastuse. Pole välistatud, et ta saab juba sel nädalavahetusel kaasa teha. Sama kehtib ka Karl Heina ja Stanko Jurici kohta. Kõik kolm olid esmaspäeval arstide hoole all,» vihjas klubi, et eelpool mainitud vutimeeste vigastused pole tõsised.