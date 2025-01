Endale koolipoisi hinde pannud Aigro: Saksamaaga jään rahule, Austria tuleb unustada

See tähendas, et duelli võitis Hayböck, kes pääses järgmisesse vooru. Paraku ei mahtunud Aigro isegi viie parema kaotaja sekka. Turnee kokkuvõttes sai ta 30. koha.

«Grammi võrra parem kui eile. Peale Innsbrucki on enesekindlus olnud halb. Nüüd on paus sees, kus saab trenni teha ja leida hüppevorm üles,» sõnas pressiteenistusele Aigro, kes hindas enda esitusi viiepalliskaalal kolmega.

«Igal mäel oli eesmärk teise vooru pääseda, mida sai vaid poolel turneel tehtud. Saksamaaga võib rahule jääda. Austria võistlusi peab analüüsima ja seejärel unustama. Pool hooaega on ees. Veel saab vigu parandada ja häid tulemusi saavutada.»

Võrreldes varasemate aastatega on tänavune hooaeg Aigro jaoks lihtsam olnud, sest ta hüppevorm on parem. «Seevastu olen igal aastal hooaja keskel veidi ära vajunud. Loodetavasti läheb see kiiresti üle,» märkis Eesti mägikotkas.