Tänakule kolmas tiimikaaslane? Soome ralliäss peab vana tööandjaga läbirääkimisi

Lappil lõppes eelmise hooaja lõpus Hyundaiga leping ära. Nüüd postitas soomlane sotsiaalmeediasse video, kus teatas, et peab vana tööandjaga läbirääkimisi. «Me pole teile siin tegelikult ühtegi uudist andnud. Peamiselt seetõttu, et polnud millestki rääkida. Aga nüüd otsustasin teiega veidi infot jagada, kuigi suuri uudiseid pole. Meie hooaeg ei lõppenud nii, nagu oleksime tahtnud. Aga seda ei saa enam muuta. Nüüd oleme arutanud, mida võiks tulevasel hooajal teha. Peame endiselt läbirääkimisi Hyundaiga, kuid vaatame ka muid võimalusi.

Seega on olukord veel täiesti lahtine, mis pole hea. Teisest küljest on see tõesti vabastav, kui sul pole kohustusi. Nüüd naudime talve ja vaatame, kas meie plaanid lähevad lähinädalatel ühte või teistpidi,» rääkis ta videos.