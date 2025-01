VAATA Kelly Sildaru: modellitöö pakub tippspordile vaheldust ja annab vaimule puhkust

Teatavasti ja kahjuks muutus see teekond 2024. aasta novembris keerulise(ma)ks, sest Austrias, Stubais toimunud MK-etapi soojendusel rebestas Sildaru vasaku jala põlve ristatisidet. Dokumentaalsarja esimeses osas vigastada saamise ja sellele järgnenu juurde ei jõuta, vaid see jõuab vaatajateni teises ja kolmandas episoodis.

«Vist juba väiksena mõtlesin, et tahaks tulevikus modelliks saada. Mul kahjuks pikkust pole nii palju antud, et saaksin full time modell olla, aga hobi korras on seda tore teha vahelduseks. Ja see ongi lihtsalt midagi, mis mulle endale meeldib ka. Et ilu- ja moevaldkond pakub mulle väga huvi, siis on tore trenni või spordi vahelduseks ka modellitööd teha,» räägib Sildaru dokumentaalsarja esimeses episoodis.