Üllataja jätkab Premier League'i raputamist

Selleks n-ö väikeklubiks on Nottingham Forest, kes teenis esmaspäeva õhtul kuuenda järjestikuse võidu, kui oli võõral väljakul 3:0 üle Wolverhampton Wanderersist. Foresti väravate eest hoolitsesid Morgan Gibbs-White, Chris Wood ja Taiwo Awoniyi.

Paremini on senine hooaeg läinud vaid Liverpoolil, kellel on ühe vähem peetud mängu juures kirjas 46 punktiga.

Täpsustuseks: terminid n-ö väikeklubi ja «väikeklubi» on vajalikud seepärast, et kuigi Nottinghami auhinnakapist võib leida kaks Meistrite liiga eelkäija ehk Euroopa karikaturniiri karikat, ühe Inglismaa meistritiitli ja kaks Inglismaa karikat, jäävad need kõik kaugesse aega.