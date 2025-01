Kolme aasta tagune trauma saadab Djokovici tänaseni

Meenutagem, et 2022. aastal elas maailm veel koroonahirmus ning eriti valvas oli viirushaiguse suhtes Austraalia, kes lubas riiki vaid vaktsineeritud inimesi.

Seal veetis Djokovic lõpuks viis päeva, kuni Austraalia föderaalkohus tema esitatud kaebust kinnipidamise osas menetles. Lõpuks leiti, et vaktsineerimata serblane kujutab riigi tervishoiule ikkagi ohtu, mistõttu tunnistati tema eriviisa kehtestuks ja sunniti riigist lahkuma.

«Viimased korrad Austraalias maandudes ning passikontrolli ja immigratsioonitsooni läbides on olnud minu jaoks kergelt traumeerivad sellest kolme aasta taguses juhtunu tõttu,» tunnistas Djokovic nüüd väljaandele Melbourne'i Herald Sun.

«Mingid jäljed sellest on siiani alles. Kui passikontrolli läbin, siis jälgin kogu aeg, et ega keegi mulle immigratsioonitsoonist lähenemas pole. Või siis, kui mu passi kontrollitakse, mõtlen – kas nad võtavad mu kaasa, peavad uuesti kinni või lasevad lahti? Pean tunnistama, et mind valdab selline tunne,» jätkas ta.