Kohtunikud aitasid Eesti ekipaaži Dakari rallil kõrgemale

​Pühapäeval ja esmaspäeval sõideti nimelt üks kahest tänavuse Dakari ralli maratonkatsest ning Toyota GR DKR Hilux EVOga sõitvad eestlased lõpetasid 967-kilomeetrise katse 15. kohal. Kiireimat aega näidanud meeskonnakaaslastele Yazeed Al Rajhi-Timo Gottschalk, kaotati 45 minutit.

«See oli päris korralik katsumus. Kahe päeva peale kokku sõitsime 11 tundi. Avapäeval tundus, et see ei saagi läbi. Midagi erakordset meil ei juhtunud. Esimene päev võtsime teadlikult rahulikumalt, et ikkagi pikk sõit. Liivadüünides oli algus natuke rabe, õnneks kinni ei jäänud kuigi võimalusi oli.

Teisel päeval saime kätte meie ees startinud leeduka Benediktas Vanagase, sõit sujus ilusasti. 50-60 km enne lõppu eksisime korra ära, seal oli teisi ka. Oluline on see, et saime sealt üsna väikeste kadudega tulema ja oleme suures mängus kenasti sees,» sõnas üldarvestuses 16. kohta hoidnud Männama pärast kahepäevast katsumust.

Eile õhtul tegid aga Dakari kohtunikud teise katse järjestuses muudatusi, millega muutus ka Männama-Lepiku koht.

Nimelt pidi maratonkatse esimese päeva lõpus toimunud tankimisel osa sõitjad järjekorra tõttu ettenähtust rohkem ootejärjekorras seisma, tänu millele anti neile aega tagasi.

Männama ja Lepik said seeläbi tagasi 7 minutit ja 9 sekundit, millega tõusid katse paremusjärjestuses 13ndaks (+40.34). Aegade ümbermängimise tulemusena teenisid katsevõidu hoopis Rokas Baciuska ja Oriol Mena.

Ühtlasi paranes meie meeste üldarvestuse koht: see on nüüd 15. ja vahe liidrite Henk Lategan-Brett Cummingsiga on 48 minutit ja 34 sekundit.

Dakari kõrberalli liigub järgmiseks edasi Al Henakiyah’sse: kui kiiruskatse pikkuseks on 495 km, siis ülesõidu omaks 352 km.